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Як Олександр Усик переміг Тоні Беллью (фотогалерея)

02:20, 11 листопада 2018
Бокс
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Усик лобедил Белл у дуже важкому бою в Манчестері / Reuters

У ніч на суботу український боксер Олександр Усик провів у Манчестері бій за титул абсолютного чемпіона світу, де захищав всі чотири пояси за найпрестижнішими версіями у світовому боксі.

Українець виграв важкий бій у 8-му раунді відправивши суперника в нокаут. До цього бій проходив в семи рівних і конкурентних раундах.

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Теги: #бокс#Усик абсолютний чемпіон світу#Усик проти Белью