Як Олександр Усик переміг Тоні Беллью (фотогалерея)
02:20, 11 листопада 2018Бокс
537 0
Український боксер відстояв титул абсолютного чемпіона світу з боксу.
Усик лобедил Белл у дуже важкому бою в Манчестері / Reuters
У ніч на суботу український боксер Олександр Усик провів у Манчестері бій за титул абсолютного чемпіона світу, де захищав всі чотири пояси за найпрестижнішими версіями у світовому боксі.
Українець виграв важкий бій у 8-му раунді відправивши суперника в нокаут. До цього бій проходив в семи рівних і конкурентних раундах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter