Як Олександр Усик переміг Тоні Беллью (фотогалерея)

Український боксер відстояв титул абсолютного чемпіона світу з боксу.

У ніч на суботу український боксер Олександр Усик провів у Манчестері бій за титул абсолютного чемпіона світу, де захищав всі чотири пояси за найпрестижнішими версіями у світовому боксі.

Українець виграв важкий бій у 8-му раунді відправивши суперника в нокаут. До цього бій проходив в семи рівних і конкурентних раундах.