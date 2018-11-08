Усик: Беллью – найсильніший суперник у моїй кар'єрі

Український боксер поділився думкою про свого суперника напередодні бою.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик на прес-конференції напередодні бою з британцем Тоні Беллью поділився очікуваннями від поєдинку.

«Я дуже натхненний, мені дуже подобається атмосфера в Англії, в Манчестері. Я колись міг мріяти про те, щоб просто побувати в Англії, навіть не про те, щоб боксувати. А в суботу я тут буду боксувати. Я такий задоволений, як маленька дитина, який отримав «кіндер-сюрприз», - цитує українського чемпіона Sport.ua.

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«Беллью дуже небезпечний хлопець. Зростом як я, вагою як я. Дуже злий. На даний момент це найсильніший мій опонент

Я зі свого боку буду боксувати – робити те, що я люблю. Найголовніше, що і з боку Тоні, і з мого боку є бажання проявити себе. Так що вийде неймовірно красивий поєдинок», - сказав Усик.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Усик – Беллью відбудеться 10 листопада 2018 року в Манчестері на стадіоні «Манчестер Арена».

Для Тоні Беллью це буде останній поєдинок у кар'єрі – незалежно від результату бою з Усиком британець повісить рукавички на цвях.