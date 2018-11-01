На бій Усик – Белью продано більше 20 тисяч квитків

На британських квиткових сервісах пропуски продаються за ціною, що в кілька разів перевищує стартову.

10 листопада в Манчестері на стадіоні «Manchester Arena» абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик зустрінеться з британцем Тоні Белью.

На даний момент на поєдинок реалізовано понад 20 тисяч квитків, що становить 95 відсотків від місткості. Про це повідомляє портал klitschko-brothers.com.

Зараз купити квитки можна на спеціалізованих британських квиткових сервісах за ціною, що в кілька разів перевищує стартову.

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Вартість квитків - від 40 до 800 фунтів стерлінгів. Найдешевші перепустки були розкуплені за лічені години після старту продажів і зараз продаються на спеціалізованих британських квиткових сервісах перепродажу за ціною до чотирьох номіналів. Наприклад, квитки з номіналом в 40 фунтів можна придбати по 150.

Багатофункціональна "Manchester Arena" є однією з найбільших критих арен Європи і світу. Тут проводили свої бої Майк Тайсон, Девід Хей, Джо Кальзаге, Ріккі Хаттон, Амір Хан. Арена приймала матчі олімпійського турніру з баскетболу в 2012 році, чемпіонат світу-2008 з водних видів спорту, Ігри Співдружності-2002. На арені проводили концерти U2, The Rolling Stones, Lady Gaga, Мадонна і Лучано Паваротті.

Нагадаємо, що на кону бою Усик - Белью буде стояти титул абсолютного чемпіона світу в крузервейті (важкій вазі). Переможцю дістанеться чотири чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, IBF і WBO.