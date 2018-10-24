19-річний брат Тайсона Ф'юрі проведе дебютний бій у професійному боксі

Томмі Ф'юрі проведе перший поєдинок 19 грудня в Манчестері

Молодший брат екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (27-0, 19 КО) Томмі Ф'юрі вирішив піти по стопах зоряного родича і вже 22 грудня у віці 19-ти років дебютує в професіоналах.

Промоутером Томмі буде Френк Уоррен, який працює з Тайсоном, повідомляє Xsport.

Ф'юрі-молодший розпочне виступи у напівважкому дивізіоні, тренувати його буде Ріккі Хаттон.

Своїми роздумами з приводу майбутнього дебюту Томмі Ф'юрі поділився на сторінці в Instagram.

«Потрібно тримати марку, з таким братом. У нього велике ім'я, але я не відчуваю тиску через це, адже збираюся заслужити власне реноме в боксі. Так, я провів всього 12 боїв в любителях. Я виходив у фінал чемпіонату країни і двічі виграв першість північного регіону. Загалом, я непогано себе проявив. Аматорський та професійний бокс - це різні речі. Я постійно спарингую зі своїм кузеном Хьюї Ф'юрі і його товаришами, тому більше орієнтований саме на професійну манеру.

Я хочу стати чемпіоном світу. Думаю, кожен, хто переходить в професіонали, повинен ставити таку мету. Я не хочу битися зі слабкими суперниками, мені потрібен прогрес у рівні опозиції кожен раз, коли я буду виходити в ринг. Я хочу битися з тими, хто буде давати відсіч і робити бій конкурентним».

Нагадаємо, що сам Тайсон Ф'юрі наступний бій проведе 1 грудня проти Деонтея Вайлдера (40-0, 39 КО) за титул чемпіона світу.