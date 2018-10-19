Педраса показав свою підготовку до бою проти Ломаченка (відео)
12:16, 19 жовтня 2018Бокс
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Титульний поєдинок відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку.
Василь Ломаченко та Хосе Педраса зустрінуться в ринзі 8 грудня / BoxingScene
Чемпіон світу з боксу за версією WBO Хосе Педраса активно готується до бою проти українця Василя Ломаченка, який є чемпіоном світу за версією WBA.
Свою підготовку Педраса показав у відеоролику, який опублікував Luckypunch.net.
Об'єднавчий поєдинок, нагадаємо, відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку
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