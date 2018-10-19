Педраса показав свою підготовку до бою проти Ломаченка (відео)

Титульний поєдинок відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку.

Чемпіон світу з боксу за версією WBO Хосе Педраса активно готується до бою проти українця Василя Ломаченка, який є чемпіоном світу за версією WBA.

Свою підготовку Педраса показав у відеоролику, який опублікував Luckypunch.net.

Об'єднавчий поєдинок, нагадаємо, відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку