этот материал доступен на русском

Педраса показав свою підготовку до бою проти Ломаченка (відео)

12:16, 19 жовтня 2018
Бокс
230 0
Василь Ломаченко та Хосе Педраса зустрінуться в ринзі 8 грудня / BoxingScene

Чемпіон світу з боксу за версією WBO Хосе Педраса активно готується до бою проти українця Василя Ломаченка, який є чемпіоном світу за версією WBA.

Свою підготовку Педраса показав у відеоролику, який опублікував Luckypunch.net.

Об'єднавчий поєдинок, нагадаємо, відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бокс#наступний бій Ломаченка#бій Ломаченко - Педраса