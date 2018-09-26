Визначилися суперники Чухаджяна і Фанияна в титульних боях турніру «Разом з легендами»

Турнір пройде в рамках Конгресу WBC у присутності Кличка, Льюїса та Холіфілда.

Стали відомі учасники титульних поєдинків турніру з професійного боксу, який відбудеться 2 жовтня в столичному Палаці спорту.

Це буде унікальна подія для України, адже за діями боксерів в рингу будуть уважно спостерігати мер Києва Віталій Кличко, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман, легенди боксу Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Насім Хамед, Ерік Моралес, Тоні Белью і ще більше 500 почесних гостей з 160 країн, які є учасниками 56-го Конгресу WBC (пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня), повідомляє Братство Кличко.

В рамках турніру «Разом з легендами», організаторами якого виступили українські компанії BoomBox Promotions і Sparta Boxing Promotions, відбудуться чотири титульного бою. Як ми вже повідомляли, головним боєм вечора стане поєдинок 20-річного чемпіона світу WBC серед юніорів Раміля Гаджиєва (7-1-1), на кону якого буде стояти титул інтернаціонального чемпіона WBC у суперсередній вазі (до 76, 2 кг). Суперник українця, 27-річний мексиканець Бруно Сандовалом (23-2-1), є яскраво вираженим нокаутером, який 23 боях здобув 20 перемог, 17 з них нокаутом.

Непереможений 21-річний Хасан Байсангуров (16-0-0) проведе перший захист свого титулу інтерконтинентального чемпіона WBA у середній вазі (до 72,6 кг). Суперником мешкає в столиці України боксера стане Пауль Рамон Валензуэла-молодший. 31-річний мексиканець провів на професійному рингу 30 поєдинків, з яких 23 виграв, у 16 з них переміг достроково.

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Запам'ятався українським фанам боксу за червневим турніру у Палаці спорту 22-річний Карен Чухаджян (12-1-0) змагатиметься за титул чемпіона світу WBC серед юніорів у напівсередній вазі (до 66,7 кг). Суперником Карена стані 20-річний мексиканець Ділан Лоза. В активі Ділана також 13 поєдинків на професійному рингу, в яких він здобув 12 перемог (сім – нокаутом) при одній поразці. Єдину невдачу Лоза зазнав два роки тому, у своєму поки що першому поєдинку за межами Мексики, поступившись у грудні 2016-го в США американцеві Флавіо Родрігесу. Ріст Лози – 180 см, розмах рук – 178 див. Після поразки від Родрігеса Ділан виграв сім поєдинків, останній з яких – у червні цього року.

Четвертим титульним поєдинком вечора стане бій Арама Фанияна (13-0-0) за пояс інтернаціонального чемпіона WBC в суперлегкій вазі. Суперником Арама стане ще один представник Мексики, поки ще непереможений 19-річний Рене Теллес Жирон, який дебютував на професійному рингу в жовтні 2015-го року. За цей час Рене Теллес провів 11 поєдинків. Всі виграв, шість – достроково. За межами Мексики Рене бився двічі, вигравши два поєдинки в Колумбії. У нинішньому році мексиканець провів один поєдинок, перемігши досвідченого Хосе Гуадалупе Росалеса.

Початок боксерського вечора в 18:00. Квитки вже у продажу, вартість від 100 до 2000 грн.