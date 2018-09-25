Усик: бій з Беллью – не найпростіший, але найкоротший шлях до поєдинку з Джошуа
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик пояснив, чому він прийняв рішення провести поєдинок з британцем Тоні Беллью.
Відповідь він надав під час першої офіційної прес-оконференции напередодні бою з Беллбю, яка відбулася в Манчестері, повідомляє Isport з посиланням на BoxingScene.
"Єдина причина, по якій я погодився на бій з Беллью – те, що цей поєдинок допоможе мені дістатися до Джошуа. Це частина нашої стратегії у співпраці з відомим промоутером Едді Хірном, який працює і з Тоні, і з Ентоні, також з Ділліаном Уайтом і ще парою важковаговиків.
Безумовно, бій з Беллью – не найпростіший, але найкоротший шлях до мого двобою з Джошуа", – зауважує українець.
Як повідомляв УНІАН, бій Усика і Беллью відбудеться в Манчестері 10 листопада.