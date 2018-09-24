Я вже забув, коли бачив цікавий бій у суперважкій вазі - Ломаченко про поєдинок Джошуа і Повєткіна
12:49, 24 вересня 2018Бокс
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Український чемпіон світу прокоментував бій Джошуа-Повєткін.
Ломаченко приємно здивував бій Джошуа і Повєткіна / instagram.com/lomachenkovasiliy
Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко поділився своїми враженнями від бою британського суперважковаговика Ентоні Джошуа з росіянином Олександром Повєткіним.
«Мені бій сподобався — було дуже цікаво! Я вже й забув, коли бачив цікавий бій суперважкоатлетів. Це мене дуже здивувало», — сказав Василь Ломаченко в інтерв'ю, повідомляє Sport.ua з посиланням на Boxingnews.
"Мені подобаються люди, які розуміють бокс. В Англії якраз люди розуміють бокс. Для мене це дуже важливо і мені це подобається", - додав український чемпіон світу.
Як повідомляв УНІАН, поєдинок закінчився перемогою Джошуа технічним нокаутом в сьомому раунді
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