Повєткін показав розбите обличчя і розповів, як себе почуває після бою з Джошуа (відео)

За словами Повєткіна, нокаут не виявився для нього важким.

Російський спортсмен Олександр Повєткін після поразки від Ентоні Джошуа заявив про відсутність серйозних травм, незважаючи на нокаут і необхідність медичної допомоги відразу після закінчення бою.

Росіянин зізнався, що його здоров'я знаходиться в оптимальному стані, і уваги медиків вимагало лише розсічення, яке оперативно вдалося зашити. За словами Повєткіна, нокаут не виявився для нього важким.

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«Зі здоров'ям серйозних проблем немає. Було лише розсічення», - сказав він, уточнивши, що додаткова медична допомога боксеру не знадобилася.

Російський боксер Олександр Повєткін на лондонському стадіоні «Уемблі» не зміг оскаржити титули чемпіона WBA Super, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа. У сьомому раунді росіянина відправили в нокаут, і поєдинок був зупинений.