Визначилися боксери, за якими будуть спостерігати Кличко, Льюїс і Холіфілд

Українські компанії BoomBox Promotions і Sparta Boxing Promotions обіцяють глядачам приємні сюрпризи - головним боєм вечора стане поєдинок 20-річного чемпіона світу WBC серед юніорів Раміля Гаджиєва

2 жовтня в столичному Палаці спорту пройде турнір з професійного боксу, аналогів якого в Україні ще не було.

За діями боксерів на рингу будуть уважно спостерігати мер Києва Віталій Кличко, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман, легенди боксу Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Насім Хамед, Ерік Моралес, Тоні Белью і ще більше 500 почесних гостей з 160 країн, які є учасниками 56-го Конгресу WBC (пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня), повідомили УНІАН організатори турніру.

Організатори боксерського вечора, українські компанії BoomBox Promotions і Sparta Boxing Promotions обіцяють глядачам приємні сюрпризи. Головним боєм вечора стане поєдинок 20-річного чемпіона світу WBC серед юніорів Раміля Гаджиєва (7-1-1), на кону якого буде стояти титул інтернаціонального чемпіона WBC у суперсередній вазі (до 76, 2 кг). Суперник українця, 27-річний мексиканець Бруно Сандовалом (23-2-1), є яскраво вираженим нокаутером, який 23 боях здобув 20 перемог, 17 з них нокаутом (!). Зростання Бруно 187 см, розмах рук 185 см і свій перший титул чемпіона WBC United States (USNBC) Сандовал завоював ще в листопаді 2012 року. Для Раміля цей бій стане серйозною перевіркою, але саме в таких поєдинках напрацьовується досвід, необхідний для підкорення світових вершин. Нагадаємо, що Гаджієв завоював для України золоту медаль друге Юнацьких Олімпійських ігор в Нанкіні-2014, а дебютував на професійному рингу в жовтні 2015 року. На даний момент Раміль займає 72 місце у світовому рейтингу (серед 1282 боксерів), і перемога над представником Мексики відкриє для нього можливість якісного ривка у топ-50 найкращих боксерів дивізіону.

Непереможений 21-річний Хасан Байсангуров (16-0-0) проведе перший захист свого титулу інтерконтинентального чемпіона WBA у середній вазі (до 72,6 кг). Суперником мешкає в столиці України боксера стане Пауль Рамон Валензуэла-молодший. 31-річний мексиканець провів на професійному рингу 30 поєдинків, з яких 23 виграв, у 16 з них переміг достроково. Зростання Пауля 178 см, розмах рук – 175 див. В активі Валензуэлы досвід титульних боїв. 7 квітня цього року мексиканець в Лагосі (Нігерія) переміг американця Арана Колія і завоював чемпіонський пояс WBU (World Boxing Union). Але і для Хасана цей поєдинок на даному етапі кар'єри є одним з ключових. Серед уважних глядачів – весь світовий боксерський бомонд. У незалежному рейтингу boxrec.com Байсангуров зараз займає 39 місце у своїй ваговій категорії (серед 1430 боксерів).

Запам'ятався українським фанам боксу за червневим турніру у Палаці спорту 22-річний Карен Чухаджян (12-1-0) змагатиметься за титул чемпіона світу WBC серед юніорів у напівсередній вазі (до 66,7 кг). Четвертим титульним поєдинком вечора стане бій Арама Фанияна (13-0-0) за пояс інтернаціонального чемпіона WBC в суперлегкій вазі.