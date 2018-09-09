Бій Ломаченко - Педраса перенесено на тиждень пізніше

Об'єднавчий поєдинок у легкій вазі відбудеться 8 грудня.

Поєдинок українця Василя Ломаченка і пуерториканця Хосе Педраси перенесли на 8 грудня на прохання транслятора бою, повідомляє Sport Arena, посилаючись на слова промоутера українця Боба Арума.

Перенесення поєдинку з 1-го на 8 грудня пов'язане з бажанням телеканалу-транслятора бою - ESPN. Раніше ЗМІ стало відомо, що поєдинок між боксерами відбудеться в передмісті Лос-Анджелеса Інглвуді.

Грудневий бій стане об'єднанням титулів WBA і WBO в легкій вазі. Свій титул WBA Ломаченко виграв, здобувши перемогу над Лінаресом, в свою чергу Педраса отримав титул WBO після перемоги над Реєм Бельтраном 25 серпня.

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Також промоутер Василя Ломаченко розповів про подальші плани свого підопічного. За словами Арума, після бою українця з Хосе Педрасою компанія Top Rank хоче організувати поєдинок проти свого клієнта Майкі Гарсії.

"Я говорив з його братом і тренером Робертом Гарсією. Після поєдинку Ломаченко – Педраса, якщо Лома виграє цей бій, ми хочемо переговорити з Майкі і побачити, чи зможемо ми зробити поєдинок Ломаченка проти Гарсії", - заявив Арум.

Нагадаємо, нещодавно Василь Ломаченко був визнаний найкращим боксером сучасності за версією читачів Sky Sports.