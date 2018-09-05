Дві легенди у ринзі: Усик провів спаринг з Володимиром Кличком (фото)
15:29, 05 вересня 2018Бокс
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Два чемпіони світу з боксу - колишній і теперішній - потренувалися разом.
Олександр Усик провів спаринг з Володимиром Кличком / Instagram Олександра Усика
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик провів спаринг з колишнім чемпіоном світу у суперважкій вазі Володимиром Кличком.
«Чудовий спаринг, з великим чемпіоном», - підписав фото Усик в своєму Instagram.
Як повідомляв УНІАН, промоутер Тоні Белью Едді Хірн раніше повідомив, що бій його підопічного з Олександром Усиком може відбутися 10 листопада.
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