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Дві легенди у ринзі: Усик провів спаринг з Володимиром Кличком (фото)

15:29, 05 вересня 2018
Бокс
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Олександр Усик провів спаринг з Володимиром Кличком / Instagram Олександра Усика

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик провів спаринг з колишнім чемпіоном світу у суперважкій вазі Володимиром Кличком.

«Чудовий спаринг, з великим чемпіоном», - підписав фото Усик в своєму Instagram.

Як повідомляв УНІАН, промоутер Тоні Белью Едді Хірн раніше повідомив, що бій його підопічного з Олександром Усиком може відбутися 10 листопада.

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Теги: #Олександр Усик#Володимир Кличко