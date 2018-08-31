Став відомий гонорар Усика за бій проти Беллью

Український абсолютний чемпіон світу з боксу і його суперник отримають по 2-3 млн. доларів.

Промоутер колишнього чемпіона світу Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) Едді Хірн озвучив суму призових за поєдинок свого клієнта проти абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО).

«Я думаю, що кожен з них запрацює 2-3 мільйони, і це буде відмінна робота», – заявив Хирн в ефірі IFL TV, повідомляє Sport.ua.

Нагадаємо, бій Усик – Беллью запланований на 10 або 17 листопада і пройде у Великобританії.

Усик викликав Беллью на бій відразу ж після фінального поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії, де виграв у росіяна Мурата Гассієва і завоював титул абсолютного чемпіона світу. Беллью практично відразу погодився на проведення бою. Пізніше він заявив, що в незалежності від результату поєдинку, після його завершення відразу ж закінчить кар'єру.