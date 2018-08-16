Бій Усик-Беллью відбудеться 10 або 17 листопада - промоутер українця

Поєдинок пройде в Британії і в разі перемоги стане для українця останнім перед переходом в суперважку вагу.

Промоутер Олександра Усика – Олександр Красюк, який повернувся до Києва після переговорів з промоутером Тоні Белью – Едді Хирном, розповів, коли відбудеться поєдинок, в якому українську абсолютний чемпіон буде захищати пояса.

Бій Олександра Усика проти Тоні Белью не буде проходити в Америці, в андеркарті бою Сергія Дерев'янченка проти Деніела Джейкобса. Він відбудеться у Великобританії. Точна дата поєдинку поки що не відома, але можливі дві дати - 10 або 17 листопада, повідомляє Sport.ua.

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«Обидва боксера – і Усик, і Беллью – хочуть цього поєдинку. Після бою з Гассієвим Усик відразу ж викликав на бій джентельмена Тоні Белью. Британець кілька років боксує в суперважкій вазі. Для нього бій з Усиком – певний виклик, оскільки він вже давно не входив в цю вагову категорію. Едді Хирн мені розповідав: Білизні, побачивши, що Усик його викликав, подзвонив через п'ять хвилин і сказав: «Я роблю цей бій. Це буде мій дембельський акорд. Незалежно від того, виграю чи програю – я завершу кар'єру». Єдине, він сказав, що хоче, аби бій з Усиком був за все його пояса.

Ми з Едді Хирном буквально наступного дня спілкувалися з приводу організації бою. Поєдинок пройде в крузервейт, в Британії. Дата? Це буде або 10 листопада, або 17-е листопада», - сказав Красюк.

Якщо перший захист Олександром Усиком титулу абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі буде вдалим, то наступні поєдинки, він проведе вже в хевівейті.