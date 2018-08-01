Усик отримав статус суперчемпіона WВО і може вимагати поєдинку з Джошуа

В організації WBO заявили, що українець отримає у своє володіння спеціальний пояс.

Абсолютний чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик здобув звання суперчемпіона WBO.

Про це повідомляє TalkSport.

Пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO) став першим у кар'єрі Усика - українець виграв його в бою проти Кшиштофа Гловацького у вересні 2016 року і з того часу провів 5 захистів титулу.

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Тепер, як заявляють представники WBO, Усик отримає спеціальний пояс.

«Голосування вже відбулося, і Усик став суперчемпіоном. Він отримає спеціальний пояс. Також, ґрунтуючись на правилах WBO, його промоутер може звернутися до чемпіонського комітету з проханням зробити Усика обов'язковим претендентом на пояс у суперважкій вазі», - зазначили в організації WBO.

Таким чином, у статусі суперчемпіона Усик у будь-який час може стати обов'язковим претендентом на пояс дивізіоном нижче або вище і провести титульний бій. Виходячи із заяв, зроблених напередодні, Усик отримує можливість виходу на поєдинок з Ентоні Джошуа, який володіє поясом WBO в суперважкій вазі.

Нагадаємо, після перемоги над Муратом Гассієвим у фіналі WBSS Олександр Усик заявив про бажання битися в рингу з британцем Тоні Белью.