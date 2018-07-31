Вперше представниця жіночого боксу отримала нагороду Кращого спортсмена місяця в Україні

Приз отримала срібна призерка чемпіонату Європи з боксу серед жінок Марія Боруца.

Сьогодні в Олімпійському домі відбулося вшанування найкращої спортсменки та тренерів червня, а саме: срібної призерки чемпіонату Європи з боксу серед жінок Марії Боруци та її особистих наставників - Андрія та Анатолія Чумакових.

Саме вони й отримали з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки заслужені нагороди: дипломи, пам’ятні статуетки та грошові винагороди, повідомляє прес-слжуба НОК України.

Нагадаємо, високого визнання Олімпійського комітету Марія Боруца отримала завдяки чудовому виступу на європейській першості в болгарській Софії, де здобула «срібло» у ваговій категорії 75 кг й перепустку на ІІ Європейські ігри-2019.

«Приємно, що наші дівчата не залишаються в тіні хлопців й голосно заявляють про себе на міжнародній боксерській арені. До речі, в програмі Олімпійських ігор в Токіо-2020 кількість жіночих вагових категорій збільшено з 3 до 5. Вірю, що нашим дівчатам, зокрема, Марії вдасться вдало подолати шлях до олімпійського Токіо й здійснити свої заповітні мрії», - сказав під час нагородження Сергій Бубка.

Президент НОК привітав з визнанням найкращих тренерів місяця в Україні – батька та сина сім'ї Чумакових. «Приємно, що український бокс має такі успішні династії: родина Ломаченків, Хижняків, наші сьогоднішні герої – Анатолій Миколайович та Андрій Анатолійович Чумакови. Ваш чудовий внесок у розвиток боксу, виховання нових чемпіонів та чемпіонок в Хмельницькому та в цілому в Україні заслуговує найвищої оцінки та похвали», - відзначив він.

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«Українські боксери давно привчили нас до перемог, повертаючись майже з кожних Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи з медалями», - додав Сергій Бубка. Він висловив щирі слова вдячності Федерації боксу України на чолі з її президентом Володимиром Продивусом та присутньому на заході голові Наглядової ради ФБУ Анатолію Матіосу за вагомий внесок у розвиток боксу в нашій країні.

Сергій Бубка подякував також фізкультурно-спортивному товариству «Україна» за сприяння у вихованні та підготовці Марії Боруци.

Зі свого боку, Анатолій Матіос подякував НОК України та особисто Сергію Бубці за постійну увагу та підтримку українського спорту, наголосивши, що саме завдяки ефективній діяльності та авторитету президента Олімпійського комітету країна має уславлених олімпійців, яких знає весь світ. «Дуже приємно, що такі дівчата, як Марійка за підтримки професійних тренерів, Федерації, Олімпійського комітету доводять силу та міць українського спорту. Вона – яскраве підтвердження того, що українські жінки – справжні переможниці як в житті, так і у спорті», - додав голова Наглядової ради ФБУ.

Найкращі тренери місяця в Україні також подякували НОК України за високе визнання, наголосивши, що ця нагорода – знакова подія не лише для українського жіночого боксу, а й для всього Хмельницького краю.

«Для мене велика честь знаходитися в цьому залі», - зізналася під час нагородження героїня спортивного червня. Марія додала: «Зізнаюсь, що навіть уявити не могла, що коли-небудь буду отримувати подібну відзнаку з рук такої легендарної людини, як Сергій Бубка. За вашими досягненнями та звершеннями я слідкувала у дитинстві й саме ви стали прикладом та чудовою мотивацією у моїй кар'єрі». Спортсменка також наголосила, що сьогодні її головна мета – це не тільки потрапляння на Олімпійські ігри, а й боротьба за олімпійську медаль.

Відзначимо, вперше звання найкращої спортсменки місяця в Україні отримала представниця жіночого боксу.