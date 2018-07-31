Команда Белью узгодила поєдинок з Усиком - ЗМІ

Тоні Белью заявив, що ідеальним місцем для проведення бою є "О2 Арена" в Лондоні.

Почесний чемпіон WBC з боксу британець Тоні Белью заявив, що його команда узгодила поєдинок з абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі українцем Олександром Усиком.

Про це Тоні повідомив в інтерв'ю TalkSport.

"Ми спілкувалися зі стороною Усика і все узгодили. Бій відбудеться у Великобританії. Місце проведення? Точно не стадіон "Гудісон Парк" в Ліверпулі. Я хочу битися на "O2 Арені" в Лондоні - це ідеальне місце", - заявив Белью.

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Тим не менш, за словами його менеджера, обговорення бою все ще перебуває на початковій стадії.

"Коли може відбутися цей бій? У жовтні-листопаді. Зараз ми обмежені в місцях, але для такого бою хочеться знайти вдалий зал з великою кількістю місць. Белью прийняв виклик і зараз ми ведемо переговори, які знаходяться на ранній стадії, але ми дуже хочемо бою", - зазначив Едді Хірн, чиї слова цитує видання Boxing Scene.

Нагадаємо, 21 липня Олександр Усик побив Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Після бою він кинув виклик Белью, заявивши про готовність піднятися в суперважку вагу заради бою з британцем.