Як Усик Москву брав: «бій року» між українцем та росіянином (відео)
12-раундовий поєдинок пройшов за повного домінування українського боксера.
Російський нокаутер протягом усього бою вичікував слушний момент для атаки, але так і не дочекався.
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На останніх секундах бою в Олександра Усика наче "вселився" Мохаммед Алі. Він почав "пурхати як метелик, жалити як бджола", показуючи глядачам красивий бокс.
Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі і володарем кубка Мохаммеда Алі.
Свою перемогу боксер присвятив своїм двом "татам" – батьку і першому тренеру.
Після бою з Гассієвим Усик заявив, що готовий прийняти виклик Тоні Беллью і провести з ним бій.
Увечері 22 липня Олександр Усик повернувся до Києва.
Боксера зустріли оплесками, квітами та піснею "Многая літа"