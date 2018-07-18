На бій Усик - Гассієв продано більше 10 тисяч квитків

Квитки досі можна спокійно купити в будь-який сектор.

На фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим продано більше 10 тисяч квитків.

Про це повідомляє XSPORT з посиланням на офіційний сайт турніру.

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Організатори повідомляють, що більше 200 журналістів отримали акредитації на фінальний бій. Станом на 17 липня було продано більше 10 тисяч квитків при очікуваних 20 тисячах.

За інформацією Luckypunch.net, квитки можна спокійно купити в будь-якій із секторів, а ціна на них варіюється від 672 гривень до 63 тисяч гривень.

Поєдинок Усика і Гассієва запланований на 21 липня в Москві. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBO, WBC, WBA, IBF і The Ring, а також трофей Мохаммеда Алі і 10 мільйонів доларів призових.

Тим не менше, вчора Олександр Усик заявив, що досі не впевнений в тому, що бій відбудеться.