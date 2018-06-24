Постол програв бій за звання претендента на титул WBC

Українець побував у нокдауні, але зумів довести поєдинок до кінця і поступився лише за рішенням суддів.

У Глазго (Шотландія) завершився бій за звання обов'язкового претендента на чемпіонський титул WBC, у якому зійшлися українець Віктор Постол і Джош Тейлор з Шотландії.

Бій завершився перемогою за очками - рішенням суддів - Тейлора, трансляцію поєдинку провів телеканал 2+2.

Поєдинок проходив у приблизно рівній боротьбі, з гострими ударами з боку обох боксерів. Також варто відзначити, що українець побував у нокдауні в 10-му раунді і кінцівку поєдинку провів набагато менш активно, порівняно з суперником. Тим не менш, він зміг вистояти до кінця 12-го раунду.

У підсумку, одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Тейлор, який залишається непереможеним боксером на даний момент. Саме він тепер проведе бій за титул чемпіона WBC.