Британець Ф'юрі провів перший бій за 2 з половиною роки і переміг

11:49, 10 червня 2018
Бокс
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Тайсон Ф'юрі / REUTERS

Ф'юрі здобув перемогу проти Сефера Сефері технічним нокаутом, при цьому він уперше вийшов на ринг через два з половиною роки. Для Ф'юрі це був перший бій з 2015 року, коли він несподівано побив Володимира Кличка.

Ф'юрі не завдав великої кількості ударів, але Сефері відмовився виходити на п'ятий раунд бою. Британець просто задавив свого суперника величезною перевагою в масі та габаритах.

Це 26-та перемога і 19-й нокаут в кар'єрі британця Ф'юрі, який ще жодного разу не програвав.

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Теги: #Тайсон Ф'юрі