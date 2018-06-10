Британець Ф'юрі провів перший бій за 2 з половиною роки і переміг

Тайсон Ф'юрі переміг албанця Сефері технічним нокаутом.

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф'юрі переміг у першому бою після тривалої перерви, повідомляє BoxingScene.

Ф'юрі здобув перемогу проти Сефера Сефері технічним нокаутом, при цьому він уперше вийшов на ринг через два з половиною роки. Для Ф'юрі це був перший бій з 2015 року, коли він несподівано побив Володимира Кличка.

Ф'юрі не завдав великої кількості ударів, але Сефері відмовився виходити на п'ятий раунд бою. Британець просто задавив свого суперника величезною перевагою в масі та габаритах.

Це 26-та перемога і 19-й нокаут в кар'єрі британця Ф'юрі, який ще жодного разу не програвав.