Легендарний "Залізний Арні" відвідав Ломаченка у лікарні і привітав з "великою перемогою" (відео)

Під час останнього бою Василь Ломаченко не міг повноцінно використовувати свою праву руку, тому пішов на операцію на плечі.

Легендарний актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер відвідав у лікарні українського боксера, чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Василя Ломаченка.

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Про це боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram. Шварценеггер привітав боксера з «великою перемогою».

Як відомо, під час останнього бою Василь Ломаченко не міг повноцінно використовувати свою праву руку, тому пішов на операцію на плечі. Через операцію найближчі півроку боксер не буде проводити бої.

Раніше Ломаченко зустрівся із легендою Голівуду Сільвестером Сталлоне.

Як повідомляв УНІАН, 13 трпавня Василь Ломаченко нокаутом переміг Хорхе Лінареса і завоював титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA.

Відео: instagram.com/lomachenkovasiliy