Тренер Гассієва: бій з Усиком запланований на 21 липня

Абель Санчес розповів, коли відбудеться бій проти росіянина Олександра Усика.

Тренер Мурата Гассієва Абель Санчес розповів, коли відбудеться бій проти росіянина Олександра Усика.

«Мені сказали, що бій з Усиком запланований на 21 липня, але ще немає місця проведення. Якесь божевілля», — цитує наставника Гассієва видання BadLeftHook, повідомляє SportArena.

У фінальному бою Всесвітньої боксерської суперсерії між Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і Муратом Гассіевим (26-0, 19 КО) досі немає офіційної дати і місця проведення.

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Переможець бою Олександр Усик-Мурат Гассієв стане володарем п'яти чемпіонських поясів у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF і за версією The Ring), трофею Мухаммеда Алі і чека на 10 мільйонів доларів призових.

Раніше промоутер Олександра Усика Олександр Красюк спростував переговори з командою Мурата Гассієва.