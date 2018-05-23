Володимир Кличко увійшов до Топ-100 найбільш популярних спортсменів світу

Незважаючи на завершення виступів, велика кар'єра і рекорди Кличка ще не забуті

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець ОІ-1996 Володимир Кличко потрапив в число 100 найвідоміших спортсменів світу за версією авторитетного американського телеканалу ESPN.

У рейтингу українець посів 74-е місце, повідомляє Братство Кличко з посиланням на ESPN.

Видання відзначає, що незважаючи на завершення виступів, велика кар'єра і рекорди Кличка ще не забуті. Про це говорить дохід від реклами в 4 мільйони доларів на рік, а також 1,9 мільйона передплатників в соціальних мережах.

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Також в ESPN кажуть, що Володимир не піде по стопах брата в політику, а замість цього зосередиться на викладанні в Швейцарії і керівництвом своєї промоутерської компанії.

Перша десятка рейтингу виглядає наступним чином:

1. Кріштіану Роналду (футбол)

2. Леброн Джеймс (баскетбол)

3. Ліонель Мессі (футбол)

4. Неймар (футбол)

5. Роджер Федерер (теніс)

6. Тайгер Вудс (гольф)

7. Кевін Дюрант (баскетбол)

8. Рафаель Надаль (теніс)

9. Стефен Каррі (баскетбол)

10. Філ Мікельсон (гольф)