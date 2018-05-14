Бій Ломаченка та Лінареса зібрав найбільшу ТВ-аудиторію в цьому році
Телевізійні рейтинги бою Ломаченко – Лінарес показали найкращий результат року в США.
Як повідомляє видання Boxing Scene, поєдинок між українцем Ломаченком і венесуельським боксером Лінаресом, що транслювався на каналі ESPN, він показав рейтинг 1,0, що є найкращим результатом серед всіх боксерських поєдинків в 2018 році.
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Поєдинок випередив бій Геннадія Головкіна і Ванеса Мартіросяна, який 5 травня показав рейтинг 0,9, а також поєдинок Мацея Сулецкого і Даніела Джейкобса.
Як повідомляв УНІАН, Василь Ломаченко вчора нокаутував Хорхе Лінареса у 10-му раунді і став чемпіоном в легкій вазі за версією WBA. Загалом за підсумками бою проти Лінареса Василь Ломаченко став чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.