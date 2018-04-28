Тесля: Виростити перспективних бійців світового рівня - це майже безцінно

За минулий рік турніри міжнародної ліги World Warriors Fighting Championship (WWFC) в київському Палаці спорту відвідало більше 20000 чоловік. Така величезна кількість шанувальників змішаних бойових мистецтв (ММА) говорить лише про одне - цей вид спорту з кожним роком стає все популярнішим. Про те, як за лічені роки вдалося вивести Лігу в лідери змішаних бойових мистецтв в Україні розповів президент WWFC Володимир Тесля.

Тесля: Головне - насичений файткад, який не дасть глядачам перевести подих

- У чому головна фішка такого стрімкого успіху вашого дітища?

В першу чергу це видовищність і грамотний промоушен. Ми робимо все можливе, для того щоб той, хто одного разу побував на нашому турнірі, захотів відвідати його знову, говорить Володимир Тесля. І не сам, а захопив з собою родину, друзів, колег. Судячи по значному зростанню нашої аудиторії, у нас це добре виходить. Наприклад, у вересні 2017 року WWFC 8 зібрав повну арену в Палаці спорту. А це 8 тисяч осіб!

- Чим саме виходить зацікавити глядача? Адже у кожного - свої вподобання...

Оскільки це турнір зі змішаних бойових мистецтв, головне - насичений файткард, який не дасть глядачеві перевести подих. Всі поєдинки повинні бути конкурентними. До того ж кожен турнір проходить за участю, можна сказати, легендарних чемпіонів, талановитих українських бійців - Сергія Співака і Світлани Гоцик, а також багатьох інших відомих спортсменів.

- Як підбираєте учасників? Де шукаєте? Чи є у Володимира Теслі свої секрети по підбору бійців?

Знайти найпростіше (сміється). А ось виростити перспективних топ-бійців світового рівня - це варто багатого. Та й гарантує видовищність шоу. По суті, з цього все і почалося. У 2013 році я разом Ігорем Ротару - нинішнім технічним директором WWFC вирішили створити свій промоушен, щоб наші діти отримали можливість гідно виступити. І якщо на самому початку в Лізі налічувалося всього 20% українських бійців, то на сьогоднішній день - на турнірі в червні - 70% файткарду складуть молоді перспективні спортсмени з України.

Володимир Тесля: Спортсемени-любителі не повинні ламати собі кар'єру

Про можливості.

Буквально місяць тому Володимир Тесля оголосив про створення Федерації змішаних бойових мистецтв України (UF MMA) для роботи зі спортсменами-любителями.

- Пане Володимире, як збираєтеся їх підтримувати?

У своїй роботі я не раз стикався з хлопцями, гідними бійцями з аматорської категорії, які поспішали перейти в професіонали і ламали собі цим кар'єру ще на початку. Оскільки не були готові до поєдинків в новій для них категорії і з серйозними суперниками. Для цього і створена Федерація - ми будемо займатися зі спортсменами-любителями: тренувати, виводити на змагання, поступово готувати до того, щоб перейти в професійну категорію. А оскільки тяга до спорту починається з юних років, одним з головних пріоритетів буде робота з дітьми та молоддю.

- Яким чином?

У кожному регіоні України ми створюємо структурний підрозділ Федерації, з професійним тренерським складом і суддями, які зможуть проводити змагання на місцевому рівні. Далі ми будемо організовувати обласні та всеукраїнські турніри, давати хлопцям перший досвід і нові можливості.

КВИТКИ НА ТУРНІР WWFC 11 ВЖЕ У ПРОДАЖУ

- І на завершення. У червні відбудеться 11-ий турнір всесвітньої ліги WWFC, квитки на який вже скуповуються повним ходом. Чим цього разу порадуєте публіку?

Ми приготували відразу кілька родзинок для своїх глядачів. Крім поєдинків між талановитими майстрами єдиноборств з усього світу, на турнірі відбудуться поєдинки за титули чемпіона світу за версією WWFC. Захищати найпрестижніші пояси доведеться Світлані Гоцик, Сергій Гузєву і Енді Янгу, а за вакантне звання побореться Роман Долізе. Буде не тільки цікаво, а й захоплююче. Чекаємо всіх у Палаці спорту 16 червня.