Бій Усик - Гассієв може пройти в Росії

00:15, 12 квітня 2018
Бокс
2181
false

"Ми зробили свою пропозицію. Якщо Саудівська Аравія не буде готова, то право проведення передадуть нам. Поки не зрозумілі навіть умови, за яких спортсмени і учасники зможуть відправитися до Саудівської Аравії. Проведення такого бою в Росії обійдеться приблизно в 20-25 мільйонів доларів – це вся організація і гонорари спортсменів", – цитує Кремльова ТАСС.

Нагадаємо, що поєдинок Усик - Гассієв запланований на 11 травня в Саудівській Аравії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бій Усик - Гассієв