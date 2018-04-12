Бій Усик - Гассієв може пройти в Росії

Росія може відібрати право на проведення поєдинку у Саудівської Аравії.

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов повідомив, що фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим пройде в Росії, якщо Саудівська Аравія виявиться не готовою.

"Ми зробили свою пропозицію. Якщо Саудівська Аравія не буде готова, то право проведення передадуть нам. Поки не зрозумілі навіть умови, за яких спортсмени і учасники зможуть відправитися до Саудівської Аравії. Проведення такого бою в Росії обійдеться приблизно в 20-25 мільйонів доларів – це вся організація і гонорари спортсменів", – цитує Кремльова ТАСС.

Нагадаємо, що поєдинок Усик - Гассієв запланований на 11 травня в Саудівській Аравії.