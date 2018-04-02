Збірна України з боксу здобула 8 медалей на молодіжному чемпіонаті Європи

Чемпіонами Європи серед 22-річних стали українці Олексій Токарчук і Степан Геркул.

Боксери збірної України продемонстрували переконливий результат на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 22 років, який пройшов в Румунії.

За результатами проведених напружених і безкомпромісних поєдинків в активі збірної України 8 нагород, серед яких - два золота, два срібла та чотири бронзи.

Чемпіонами Європи стали українці Олексій Токарчук (до 75 кг) і Степан Геркул (81 кг).

Срібло вибороли Юлія Дем'яненко (48 кг) і Сергій Горсков (91 кг).

Бронза в активі Євгена Овсяннікова (49 кг), Максима Пилипця (69), Діани Старкової (64 кг) і Наталія Мелешко (69 кг).

Чоловіча збірна України завоювала п'ять нагород, у підсумковому заліку посіла друге місце, поступившись лише росіянам.