Збірна України з боксу здобула 8 медалей на молодіжному чемпіонаті Європи
14:11, 02 квітня 2018Бокс
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Чемпіонами Європи серед 22-річних стали українці Олексій Токарчук і Степан Геркул.
Збірна України з боксу завоювала вісім медалей на чемпіонаті Європи / Ukrainian Boxing Federation
Боксери збірної України продемонстрували переконливий результат на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 22 років, який пройшов в Румунії.
За результатами проведених напружених і безкомпромісних поєдинків в активі збірної України 8 нагород, серед яких - два золота, два срібла та чотири бронзи.
Чемпіонами Європи стали українці Олексій Токарчук (до 75 кг) і Степан Геркул (81 кг).
Срібло вибороли Юлія Дем'яненко (48 кг) і Сергій Горсков (91 кг).
Бронза в активі Євгена Овсяннікова (49 кг), Максима Пилипця (69), Діани Старкової (64 кг) і Наталія Мелешко (69 кг).
Чоловіча збірна України завоювала п'ять нагород, у підсумковому заліку посіла друге місце, поступившись лише росіянам.
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