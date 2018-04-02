Збірна України з боксу здобула 8 медалей на молодіжному чемпіонаті Європи

14:11, 02 квітня 2018
Бокс
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Збірна України з боксу завоювала вісім медалей на чемпіонаті Європи / Ukrainian Boxing Federation

За результатами проведених напружених і безкомпромісних поєдинків в активі збірної України 8 нагород, серед яких - два золота, два срібла та чотири бронзи.

Чемпіонами Європи стали українці Олексій Токарчук (до 75 кг) і Степан Геркул (81 кг).

Срібло вибороли Юлія Дем'яненко (48 кг) і Сергій Горсков (91 кг).

Бронза в активі Євгена Овсяннікова (49 кг), Максима Пилипця (69), Діани Старкової (64 кг) і Наталія Мелешко (69 кг).

Чоловіча збірна України завоювала п'ять нагород, у підсумковому заліку посіла друге місце, поступившись лише росіянам.

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Теги: #збірна України з боксу#український бокс