Кличко: цього року Київ готується приймати важливу подію в світі боксу - 56-й Конгрес WBC

"Така подія відбудеться в нашій країні вперше. І ми готуємося провести захід на найвищому рівні, гідно презентувати Київ і Україну", - наголосив Кличко.

Київ готується восени зустрічати учасників 56-го Конгресу Світової боксерської Ради (WBC), який в Україні відбудеться вперше. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

"З 30 вересня по 5 жовтня 2018-го року в столиці України зберуться зірки світового професійного боксу, президенти федерацій з країн-членів WBC, промоутери, судді та спортивні функціонери, - відзначив Кличко. - Така подія відбудеться в нашій країні вперше. І ми готуємося провести захід на найвищому рівні, гідно презентувати Київ і Україну", - наголосив мер столиці.

Усього до Києва з'їдуться більш ніж 600 учасників Конгресу з понад 100 країн світу. Серед очікуваних заходів - не тільки офіційні зустрічі та обмін досвідом, організатори обіцяють також цікаву програму з неформальним спілкуванням та благодійними акціями. А також планують познайомити учасників та гостей Конгресу з українською культурою і традиціями, продемонструвати їм справжню українську гостинність.

Проведенню Конгресу сприяє столична влада. Мер Києва, "вічний чемпіон" WBC Віталій Кличко особисто домовлявся з керівництвом WBC про залучення цього важливого заходу в столицю України.