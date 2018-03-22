Суперник Ломаченка венесуелець Лінарес розпрощався з тренером менш ніж за два місяці до бою

Наставник боксера Ісмаель Салас буде працювати з Девідом Хеєм.

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес, який є найближчим суперником українця Василя Ломаченка, розпрощався зі своїм тренером Ісмаелем Саласом.

Це сталося через те, що Салас зосередиться на підготовці Девіда Хея до реваншу проти Тоні Белью. Про припинення співпраці з Лінаресом розповів сам Салас в інтерв'ю Boxingnewsonline.net.

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"Лінарес вже не зі мною. Він воліє залишитися і тренуватися в Японії і Лас-Вегасі. Я не можу поїхати з ним через підготовку в Лондоні Девіда Хея до реваншу проти Тоні Белью в травні. Тому ми розійшлися. Лінаресу потрібен досвідчений експерт, людина, яка зможе спрямувати його на правильний шлях, оскільки на Хорхе очікує велика шахова партія і йому знадобиться план", – зазначив Салас.

Нагадаємо, 21 березня сторони офіційно оголосили про проведення бою Ломаченко – Лінарес, який відбудеться 12 травня в Нью-Йорку.