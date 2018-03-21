Латвієць Брієдіс буде запасним боксером у фінальному бою Усик - Гассієв
15:31, 21 березня 2018Бокс
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Він може замінити одного з боксерів перед боєм, в разі непередбачених обставин.
Брієдіс став запасним боксером у фінальному поєдинку WBSS / delphi.lv
Екс-чемпіон світу в першій важкій вазі латвієць Майріс Брієдіс став запасним бійцем на фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), в якому зустрінуться українець Олександр Усик і росіянин Мурат Гассієв.
Латвієць Брієдіс може замінити одного з боксерів перед боєм, в разі непередбачених обставин.
Про це повідомляє сторінка WBSS в Instagram.
Нагадаємо, Усик переміг Брієдіса за очками у півфінальному поєдинку WBSS. У кар'єрі Брієдіса це стало єдиною поразкою. До цього в 23 боях він жодного разу не зазнав невдачі.
Фінальний бій Усик - Гассієв відбудеться 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія). Суперники поборються, крім трофею Мохаммеда Алі, ще за п'ять поясів.
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