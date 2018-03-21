Латвієць Брієдіс буде запасним боксером у фінальному бою Усик - Гассієв

15:31, 21 березня 2018
Бокс
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Бріедіс став п'ятим спаринг-партнером Кличка, який завоював титул чемпіона світу / delphi.lv

Латвієць Брієдіс може замінити одного з боксерів перед боєм, в разі непередбачених обставин.

Про це повідомляє сторінка WBSS в Instagram.

Нагадаємо, Усик переміг Брієдіса за очками у півфінальному поєдинку WBSS. У кар'єрі Брієдіса це стало єдиною поразкою. До цього в 23 боях він жодного разу не зазнав невдачі.

Фінальний бій Усик - Гассієв відбудеться 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія). Суперники поборються, крім трофею Мохаммеда Алі, ще за п'ять поясів.

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Теги: #Усик - Гассієв