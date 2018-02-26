Пашков завоював пояс чемпіона Європи з ММА, Беселія - чемпіона України з боксу

У Києві відбувся професійний вечір єдиноборств.

У Києві відбувся профі-турнір єдиноборств і боксу MMA PRO Ukraine 15, де в головних боях вечора Мишико Беселія завоював титул чемпіона України з боксу, а Максим Пашков - пояс чемпіона Європи з ММА, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бій Беселія-Мельник – явний претендент на титул боя року. Блискуча техніка та досвід 25-річного Беселії зустрілися з природним даром і шаленою енергією молодості 19-річного Мельника на прізвисько "Хуліган". Владислав, незважаючи на вік, встиг провести 5 поєдинків на професійному боксерському рингу. Ніхто не скаже, що 18-а перемога Беселії далася йому легко. 10 раундів практично безперервного обміну ударами, Владислав, важко б'є практично з будь-якого положення і легко ухиляється від ударів у відповідь, виявляє дивовижну для такого молодого спортсмена стійкість і дух природженого бійця – чемпіонський пояс дався Мішико величезною ціною.

Зірка українського ММА Максим Пашков вийшов на свій чемпіонський бій проти дуже досвідченого бійця, 34-річного бразильця Густаво Вурлітцера не в кращій формі – український спортсмен не вберігся від вірусу і бився з температурою 38. Він чесно зізнався глядачам, що розраховував на перемогу в першому раунді, але бразильський майстер джиу-джитсу мав свою думку щодо результату бою. Продемонструвавши відмінну ударну підготовку, Густаво все ж був змушений здатися у другому раунді, будучи спійманим на задушливий прийом. Саме так закінчувалися раніше 10 з 12 переможних боїв Максима. Будемо сподіватися, що пояс чемпіона Європи з ММА серед професіоналів надихне українця на нові перемоги.