Про найкращого боксера світу Ломаченка випустили фільм в день його 30-річчя (відео)
18:08, 17 лютого 2018Бокс
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Сьогодні у дворазового Олімпійського чемпіона та чемпіона світу ювілей.
Василь Ломаченко став №1 в рейтингу кращих боксерів по версії ESPN / boxingnews.com.ua
Сьогодні виповнюється тридцять років дворазовому Олімпійському чемпіону і Чемпіону світу серед професіоналів Василю Ломаченку, який був визнаний кращим боксером 2017 року у всіх найавторитетніших опитуваннях, повідомляє BOXING.UA.
"Боксер року",- так називається новий документальний фільм, присвячений видатному українському бійцеві.
У центрі оповідання - бій Ломаченко - Рігондо. А, точніше, весь останній тиждень перед поєдинком, який для Ломаченко став визначним.
Виробництво: BOXING.UA.
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