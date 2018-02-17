Про найкращого боксера світу Ломаченка випустили фільм в день його 30-річчя (відео)

Сьогодні у дворазового Олімпійського чемпіона та чемпіона світу ювілей.

Сьогодні виповнюється тридцять років дворазовому Олімпійському чемпіону і Чемпіону світу серед професіоналів Василю Ломаченку, який був визнаний кращим боксером 2017 року у всіх найавторитетніших опитуваннях, повідомляє BOXING.UA.

"Боксер року",- так називається новий документальний фільм, присвячений видатному українському бійцеві.

У центрі оповідання - бій Ломаченко - Рігондо. А, точніше, весь останній тиждень перед поєдинком, який для Ломаченко став визначним.

Виробництво: BOXING.UA.