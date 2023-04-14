У 2021 році ходили чутки про те, що перша українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл відмовилася від громадянства України через образу.

Перша українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл внесла ясність з приводу чуток про те, що у 2021 році відмовилася від громадянства України через образу.

Тоді відповідну заяву в своєму Instagram Баюл зробила у зв'язку з тим, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності України. В ексклюзивному інтерв'ю УНІАН олімпійська чемпіонка підтвердила, що тоді на це сильно "образилася".

"Так, це було тоді, коли мене не запросили на тридцятиріччя. Чесно сказати, я на це образилася, тому що, блін, ну, як так?",- сказала вона.

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Баюл зазначила, що вона все ще громадянка України, але, з простроченим паспортом.

"Але, щодо мого українського громадянства ... Я з 2021 року ще не вирішила, яке у мене громадянство. Тобто, так, тоді я емоційно заявила, що відмовляюся, але на ділі так і не зробила цього", - стверджує олімпійська чемпіонка.

При цьому Баюл каже, що, швидше за все, ніяких "підводних каменів" в тодішньому рішенні влади України не було: "Просто люди не подумали... або подумали, що мені ця подія не цікава. Хоча, чесно кажучи, я чекала запрошення", - сказала вона.

В Україні ускладнили процедуру отримання громадянства

Нагадаємо, 21 березня український парламент проголосував за законопроект № 76, який зобов'язує для отримання українського громадянства скласти три профільні іспити - тест на знання історії України, її Конституції, а також на знання української мови.

Зазначимо, що відповідну ініціативу запропонував український народ. 23 травня 2022 року громадяни створили петицію, пропонуючи ввести обов'язковий іспит для того, щоб стати офіційним "українцем". Документ досить швидко набрав 25 тисяч голосів підтримки, а вже 8 липня президент України передав цю пропозицію на розгляд Кабміну.

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