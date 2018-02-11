"Хімік" обіграв удома БІПу, "Дніпро" розгромив "Політехнік" в баскетбольній Суперлізі

Відбулися два матчі регулярного чемпіонату.

Сьогодні відбулися два матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги.

Южненський «Хімік» на домашній арені здобув перемогу над одеською БІПою з рахунком 96:78.

Перші три десятихвилинки завершилися на користь господарів паркету. Четверта ж закінчилася з рахунком 24:24, але гандикап, створений «Хіміком» у попередніх чвертях, допоміг підопічним Віталія Степановського вийти з поєдинку переможцями з перевагою у 18 очок.

Найрезультативнішим гравцем матчу став американський розігруючий «Хіміка» Деррік Колтер, який записав на свій рахунок 23 очки, а також зробив 7 передач і 3 перехоплення.

«Хімік» — «БІПА» 96:78 (22:12, 27:23, 23:19, 24:24)

«Хімік»: Колтер (23 + 7 передач + 3 перехоплення), Сидоров (10), Еріанс (13), Павлов (15 + 5 підбирань), Антипов (10 + 5 підбирань) — старт; Мальчевський (8 + 5 підбирань), Петров (13 + 9 підбирань + 6 передач), Марченко, Войналович (4).

«БІПА»: Артамонов (7 + 5 передач), Луценко (7 + 6 передач), Ефіанайї (17), Кривцов (15), Тищенко (9) — старт; Прокопенко (3), Тихонов (3 + 5 підбирань), Воєвода, Балабан (2), Ноффле (15 + 4 передачі).

«Дніпро» не зазнав труднощів у грі з «Політехніком», перемігши гостей з рахунком 108:64. Найрезультативнішим гравцем протистояння став американський захисник «Політехніка» Бо Барнс, який набрав 23 пункти.

«Дніпро» — «Політехнік» 108:64 (32:16, 30:15, 31:19, 15:14)

«Дніпро»: Вільховецький (11 + 5 передач), Мишула (10 + 9 передач), Ревзін (13 + 4 передачі), Глєбов (11 + 8 підбирань + 5 передач), Тимофієнко (18 + 7 підбирань) — старт; Шундель (11), Шевченко (15 + 11 підбирань + 4 передачі), Сізов (4), Мироненко (4 + 5 підбирань), Закурдаєв (11).

«Політехнік»: Йованович (9), Козлов (3 + 6 передач), Барнс (23 + 4 передачі), Рочняк (0 + 4 підбирання), Вуйович (8) — старт; Колотілов (2), Кузнєцов, Савченко (3), Чугунов (2 + 4 підбирання), Рудаков (6 + 7 підбирань + 5 передач), Тарасенко (8 + 7 підбирань).