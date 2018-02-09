Лідери конференцій НБА "Бостон" і "Голден Стейт" здобули перемоги в регулярному чемпіонаті

Обидві команди зміцнили своє лідерство в таблиці.

У ніч на п'ятницю в Національній баскетбольній асоціації відбулися 6 матчів, в центральних із яких свої перемоги здобули лідери Східної та Західної конференцій - "Бостон Селтікс" і "Голден Стейт Ворріорз", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Бостон" обіграв "Вашингтон" з рахунком 110:104, в той час як "Голден Стейт" був значно сильніший за "Даллас" - 121:103.

НБА. Регулярний чемпіонат.

8 лютого.

Орландо – Атланта 100:98 (26:23, 13:16, 30:31, 31:28)

Орландо: Фурньє (22), Огастін (18 + 9 передач), Сіммонс (13), Бийомбо (10 + 7 підбирань), Хезонья (8 + 10 підбирань) – старт; Спейтс (14), Мак (9), Айванду (4), Берч (2 + 7 підбирань), Аффлало (0).

Атланта: Шредер (19 + 5 підбирань + 5 передач), Прінс (19 + 5 передач), Бэйзмор (6), Ільясова (5), Пламли (4 + 5 підбирань) – старт; Дорсі (11 + 5 підбирань), Ділейні (11), Коллінз (9 + 12 підбирань), Дедмон (8), Мускала (5 + 6 підбирань), Тейлор (1).

Торонто – Нью-Йорк 113:88 (23:18, 29:23, 30:25, 31:22)

Торонто: Валанчюнас (18 + 10 підбирань), Ібака (13 + 8 підбирань), ДеРозан (8 + 5 підбирань + 5 передач), Лоурі (7), Ануноби (6) – старт; Сиакам (14 + 5 підбирань + 6 передач), Пелтль (13 + 5 підбирань), Майлз (11 + 5 підбирань), Райт (11), ВанВлит (10 + 6 передач), Ногейра (2), Пауелл (0).

Нью-Йорк: Бізлі (21 + 7 підбирань), Джек (10 + 6 передач), о'куінн (9 + 8 підбирань), Хардуэй-молодший (9 + 5 підбирань), Лі (4) – старт; Берк (12), Корнет (11 + 10 підбирань). Ниликина (5), Хікс (5), Томас (2), Дотсон (0).

Вашингтон – Бостон 104:110 OT (27:26, 24:23, 19:26, 28:23, 6:12)

Вашингтон: Портер (27 + 11 підбирань), Бив (18 + 5 підбирань + 9 передач), Саторански (14), Гортат (10 + 10 підбирань), Морріс (9 + 5 підбирань + 5 передач) – старт; Убре (11 + 6 підбирань), Скотт (7), Маинми (6 + 5 підбирань), Мікс (2), Фрейзер (0).

Бостон: Ірвінг (28 + 5 підбирань + 6 передач), Браун (18), Хорфорд (12 + 7 підбирань), Тейтум (11), Бейнс (2 + 5 підборів) – старт; Морріс (15 + 8 підбирань), Розир (12), Тайс (7 + 6 підбирань), Монро (5 + 6 підбирань).

Портленд – Шарлотт 109:103 OT (29:18, 20:27, 30:20, 18:32, 12:6)

Портленд: Нуркич (24 + 14 підбирань +7 втрат), Макколлум (22), Лиллард (18 + 8 передач), Харклесс (8), Аміну (6 + 15 підбирань) – старт; Тернер (13), Девіс (7 + 8 підбирань), Коллінз (6), Ленард (3), Коннотон (2), Напьєр (0).

Шарлотт: Уокер (40), Батюм (11), Вільямс (10), Ховард (7 + 15 підбирань), Кідд-Гилкрист (6) – старт; Камінські (17 + 6 підбирань), Лемб (7), Зеллер (4), Нрем (1), Картер-Вільямс (0).

Голден Стейт – Даллас 121:103 (23:33, 37:27, 33:25, 28:18)

Голден Стейт: Дюрант (24 + 9 підбирань), Каррі (20 + 7 підбирань + 8 передач), Томпсон (18), Грін (12 + 10 підбирань + 6 передач), Пачулія (8) – старт; Уест (10 + 7 підбирань + 7 передач), Луні (6), Янг (6), Лівінгстон (6), Игудала (5), Макгі (4), Маккоу (2), Каспі (0).

Даллас: Сміт (22), Пауелл (18 + 6 підбирань), Меттьюз (17), Новіцкі (16 + 11 підбирань + 5 перехоплень), Бареа (6 + 8 передач) – старт; Межри (10), Феррел (9), Клебер (2), Коллинсуорт (2), Джонс (1).

Лейкерс – Оклахома-Сіті 106:81 (30:27, 22:19, 31:20, 23:15)

Лейкерс: Колдуелл-Поуп (20 + 7 підбирань), Інгрем (19 + 6 передач), Рендл (17 + 6 підбирань), Харт (10 + 8 підбирань), Лопес (9 + 9 підбирань) – старт; Кузма (16 + 9 підбирань), Зубац (7), Брюер (6), Брайант (2), Карусо (0), Енніс (0), Пейтон (0).

Оклахома: Джордж (29 + 9 підбирань + 6 втрат), Аамс (13 + 9 підбирань), Фелтон (7), Паттерсон (0), Хьюстис (0) – старт; Абринес (8), Грант (8 + 8 підбирань), Хемілтон (5), Коллісон (4), Синглер (3), Дозьер (2), Джонсон (2), Фергюсон (0).