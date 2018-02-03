"Фінікс" без Леня поступився "Юті" в матчі регулярного чемпіонату НБА

Гра завершилася з рахунком 97:129.

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися 9 матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" без українця Олексія Леня у складі програв "Юті Джаз", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 97:129.

НБА. Регулярний чемпіонат.

2 лютого.

Шарлотт – Індіана 133:126 (49:37, 22:20, 25:34, 37:35)

Шарлотт: Уокер (41 + 9 передач), Батюм (31 + 9 підбирань), Камінські (15 + 6 підбирань), Ховард (12 + 11 підбирань), Кідд-Гилкрист (6) – старт; Лемб (14), Грем (5), Зеллер (5), Картер-Вільямс (4).

Індіана: Оладипо (35), Тернер (19 + 11 підбирань), Богданович (18), Коллісон (10), Т. Янг (9) – старт; Стівенсон (15), Джозеф (12), Сабоніс (8), Ліф (0), Дж. Янг (0), Джефферсон (0).

Бостон – Атланта 119:110 (26:32, 27:23, 41:20, 25:35)

Бостон: Розир (31 + 7 підбирань), Тейтум (27), Браун (19), Хорфорд (17 + 6 підбирань + 7 передач), Бейнс (11 + 8 підборів) – старт; Надер (5 + 6 підбирань), Оджелей (5), Тайс (4), Аллен (0), Ябуселе (0).

Атланта: Прінс (31 + 8 підбирань), Шредер (25), Бейзмор (11), Ільясова (7), Пламли (1) – старт; Дедмон (9 + 7 підбирань), Коллінз (8), Тейлор (2), Дорсі (1), Ділейні (0), Мускала (0), Бэббит (0).

Торонто – Портленд 130:105 (37:18, 37:34, 27:28, 29:25)

Торонто: ДеРозан (35), Валанчюнас (18 + 8 підбирань), Лоурі (15), Ібака (7), Ануноби (2) – старт; ВанВлит (16), Сиакам (13), Пауелл (11), Райт (6), Пелтль (4), Маккінні (3), Ногейра (0).

Портленд: Лиллард (32 + 10 передач), Макколлум (21), Нуркич (20 + 7 підбирань), Аміну (5 + 9 підбирань), Тернер (2) – старт; Ленард (7), Девіс (6), Коннотон (6), Вонле (4), Коллінз (1), Напьєр (1), Харклесс (0), Лэйман (0).

Бруклін – Лейкерс 99:102 (26:24, 31:35, 28:26, 14:17)

Бруклін: Динуидди (23 + 7 підбирань + 9 передач), Аллен (20), Крэбб (8), Керолл (7), Ейси (0) – старт; Расселл (15), Харріс (11 + 7 підбирань), ЛеВерт (7), Окафор (5 + 3 блок-шота), Уебб (3).

Лейкерс: Рендл (19 + 12 підбирань + 5 втрат), Лопес (19), Інгрем (16 + 8 підбирань + 10 передач), Харт (15 + 14 підбирань), Колдуелл-Поуп (3) – старт; Кларксон (11), Ненсі (7 + 8 підбирань), Брюер (6), Кузма (6), Карусо (0).

Мілуокі – Нью-Йорк 92:90 (28:29, 27:26, 19:19, 18:16)

Мілуокі: Адетокумбо (29 + 11 підбирань), Міддлтон (9 + 6 підбирань), Снелл (8), Бледсоу (7), Хенсон (4) – старт; Паркер (12), Браун (9), Макеров (7), Деллаведова (4), Кілпатрік (3).

Нью-Йорк: Порзингис (17 + 7 підбирань), Кантер (17 + 18 підбирань + 6 втрат), Лі (13 + 6 підбирань), Джек (11 + 7 підбирань + 7 передач), Хардуэй (6 + 7 підборів) – старт; Ниликина (9), Бізлі (6), о'куінн (4), Макдермотт (4), Томас (3).

Філадельфія – Майамі 103:97 (24:23, 27:18, 35:19, 17:37)

Філадельфія: Сіммонс (20 + 6 підбирань), Шарич (17 + 10 підбирань), Эмбиид (17 + 11 підбирань + 3 блок-шота + 6 втрат), Медик (13), Ковінгтон (13) – старт; Андерсон (11), Макконнелл (4), Джонсон (4), Бэйлесс (2), Букер (2).

Майамі: Річардсон (12), Драгіч (10), Т. Джонсон (9), Дж. Джонсон (5), Уайтсайд (4 + 9 підбирань + 3 блок-шота) – старт; Олиник (19 + 6 підбирань), Еллінгтон (16), Адебайо (15 + 13 підбирань + 6 передач), Вінслоу (7 + 12 підбирань).

Оклахома-Сіті – Новий Орлеан 100:114 (32:22, 26:32, 25:36, 17:24)

Оклахома: Адамс (23 + 12 підбирань), Уестбрук (16 + 10 підбирань + 14 передач + 9 втрат), Джордж (15), Ентоні (13 + 9 підбирань), Фергюсон (2) – старт; Абринес (14), Грант (12 + 12 підбирань), Фелтон (5), Хьюстис (0), Паттерсон (0).

Новий Орлеан: Девіс (43 + 10 підбирань + 5 втрат), Мур (26), Холідей (11 + 11 передач), Каннінгем (7 + 6 підбирань), Рондо (7 + 7 підбирань + 13 передач) – старт; Міллер (11), Діалло (7 + 9 підбирань), Кларк (2), Джеймс (0).

Фінікс – Юта 97:129 (23:28, 17:34, 33:32, 24:35)

Фінікс: Джексон (20), Букер (18 + 6 передач), Чендлер (6), Уоррен (4), Кріс (3) – старт; Бендер (16 + 9 підбирань), Юліс (14), Грей (7), Хаус (4), Рід (3), Деніелс (2), Дадои (0), Пітерс (0).

Юта: Мітчелл (40 + 5 підбирань + 6 передач), Инглс (16), Рубіо (14 + 6 підбирань + 9 передач), Фейворс (12 + 10 підбирань), Гобер (10 + 9 підбирань + 5 блок-шотів + 5 втрат) – старт; Джонсон (12), о'нілл (8 + 6 підбирань), Юдо (7), Беркс (4), А (4), Жеребко (2).