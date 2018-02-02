"Будівельник" виграв у БІПИ, "Хімік" програв "Черкаським Мавпам" в баскетбольній Суперлізі

Відбулися чергові матчі чемпіонату України з баскетболу.

В Одесі та Южному завершилися матчі чемпіонату України з баскетболу серед команд української баскетбольної Суперліги, в яких столичний "Будівельник" обіграв БІПУ, а "Хімік" програв "Черкаським Мавпам", повідомляє офіційний сайт змагань. Примітно, що "Черкаські Мавпи" вретє в сезоні перемогли "Хімік". БІПА-Одеса – Будівельник (Київ) – 74:84 (19:24, 24:23, 17:18, 14:19) БІПА-Одеса: Артамонов 12о, 5пд, 6пр, Кривцов 9о, 5пд, 1пр, Тищенко 8о, 2пд, 6пр, Воєвода 1пр, Танкслі 17о, 5пд, 1пр; Луценко 2о, 3пд, 1пр, Бєліков, Прокопенко 7о, 1пд, 1пр, Тихонов 2о, 3пд, 1пр, Волчанов, Балабан, Ноффлет 17о, 10пд, 2пр. Будівельник: Місяць 16о, 5пд, 1пр, Сандул 10о, 5пд, 1пр, Крутоус 11о, 6пд, 4пр, Отверченко 19о, 4пд, 3пр, Дугат 10о, 6пд, 6пр; Анісімов 14о, 6пд, 2пр, Вінтоняк 2пд, 2пр, Дзюба, Зотов 4о, 3пд, 1пр, Дроздов. БК “Хімік” – БК “Черкаські Мавпи” – 85:92 (19:22, 30:22, 15:23, 21:25) БК “Хімік”: Павлов – 26оч, 8пб; Колтер – 21оч. БК “Черкаські Мавпи”: Кольченко – 19оч, 5пб, 5рп; Кобець – 18оч; Липовцев – 15оч.

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