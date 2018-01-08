Клуб НБА "Мілуокі" розірвав контракт з українцем Боломбоєм

Клуб НБА «Мілуокі» припинив співпрацю з українським форвардом Джоелем Боломбоєм.

Про це повідомляє Isport.

«Мілуокі» перевів двосторонній контракт захисника Шона Кілпатрика на повноцінний, в той же час відрахувавши українця.

За кілька годин до анулювання контракту Боломбоя клуб видав йому стандартний контракт НБА. Джоель стане вільним агентом, якщо протягом трьох днів його не заберуть з ринку відмов.

Українець провів у регулярному чемпіонаті НБА шість матчів за «Мілуокі», набираючи в середньому по 1,5 очка і 1,7 підбирань за 6,3 хвилини.

Нагадаємо, Боломбой народився в Донецьку. Його батько був конголезцем, а мати - українка. Ще в дитинстві Джоель переїхав до США.