Клуб НБА "Мілуокі" розірвав контракт з українцем Боломбоєм
14:21, 08 січня 2018Баскетбол
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Український форвард стане вільним агентом, якщо за три дні його не заберуть з ринку відмов.
"Мілуокі" розірвав контракт з українцем Боломбоем (ліворуч) / behindthebuckpass.com
Клуб НБА «Мілуокі» припинив співпрацю з українським форвардом Джоелем Боломбоєм.
Про це повідомляє Isport.
«Мілуокі» перевів двосторонній контракт захисника Шона Кілпатрика на повноцінний, в той же час відрахувавши українця.
За кілька годин до анулювання контракту Боломбоя клуб видав йому стандартний контракт НБА. Джоель стане вільним агентом, якщо протягом трьох днів його не заберуть з ринку відмов.
Українець провів у регулярному чемпіонаті НБА шість матчів за «Мілуокі», набираючи в середньому по 1,5 очка і 1,7 підбирань за 6,3 хвилини.
Нагадаємо, Боломбой народився в Донецьку. Його батько був конголезцем, а мати - українка. Ще в дитинстві Джоель переїхав до США.
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