"Хімік" в гостях переміг харківський Політехнік в матчі баскетбольної Суперліги

У Харкові віце-чемпіон Суперліги южненський "Хімік" здобув переконливу виїзну перемогу над "Політехніком", повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 53:88.

Южненці впевнено почали зустріч у статусі фаворита, завершивши стартові атаки влучаннями Петрова та Павлова. Однак і господарі не збиралися поступатися супернику перед своїми вболівальниками. Після точних штрафних Йовановича першим триочковим у матчі Рудаков до мінімуму скоротив відставання харків’ян. Після наступного обміну результативними атаками місцевим уболівальникам могло здатися, що Політехнік намагатиметься дати гідний бій віце-чемпіону. Та хоча в господарів і було це бажання, з його реалізацією справа не пішла. Южненці набрали обертів і наступний ривок 15:0 чітко окреслив перспективи команд у зустрічі. Наступний влучний триочковий Кузнецова жодним чином на перебіг подій не вплинув. Підсумкова перевага в 17 після першої чверті підтвердила статус фаворита гостей.

Наступна 10-хвилинка не змінила диспозицію сил на майданчику. "Хімік" методично йшов вперед, а господарі зрідка тішили глядачів триочковими та результативними атаками. То ж на велику перерву гості мали суттєву 18-очкову перевагу.

По перерві також не сталося суттєвих змін. Харків’яни пожвавішали від першої реалізованої атаки Барнса, однак за нею пішли два поспіль влучних триочкових Аріанса. Перевага гостей впевнено перетнула 20-очкову позначку, а до кінця ігрового відрізку впритул дійшла до наступного десятка.

Відтак сподіватися на якесь ігрове дива за таких обставин було марно. Южненці і надалі спокійно контролювали поєдинок. Складалося враження, харків’янам уже бракує сил, аби бодай зрідка тішити вболівальників ефектними діями. Южненці ж дозволяли собі бомбардувати кільце суперника з далеку, чи пробувати розтрощити його данками Аріанса.

У підсумку "Хімік" здобув шосту перемогу в 11-ти матчах, а у Політехніка вже 12-та поразка в 14 поєдинках.

Найпомітнішими на майданчику стали южненці Аріанс та Сидоров, які не тільки вели за собою партнерів, а й забезпечили майже половину переможних очок команди.

У наступному матчі "Політехнік" 21 грудня грає вдома проти "Дніпра", а южненці днем раніше зіграють у столичному Палаці спорту проти чинного чемпіона країни "Будівельника".

Політехнік (Харків) – Хімік (Южне) – 53:88 (10:27, 13:14, 16:27, 14:20)

Політехнік: Рочняк 15о+8пд+3пр, Козлов 6о+2пд+2пр, Рудаков 9о+2пд, Йованович 7о+3пд+2пр, Остоджич 5пд; Кузнецов 3о+1пд+1пр, Чугунов 1пр, Савченко, Колотілов 2о+1пд+3пр, Барнс 6о+8пд+9пр, Вуйович 5о+6пд+2пр.

Хімік: Петров 6о+8пд+5пр, Павлов 10о+9пд+1пр, Марченко 6о+3пд+2пр, Аріанс 20о+2пд+1пр, Колтер 13о+1пд+6пр; Мальчевський 4о+4пд+1пр, Антипов 7о+10пд+3пр, Скіра, Войналович 7о+5пд+2пр, Сидоров 15о+1пд+1пр.