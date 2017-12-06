Бродський переобраний на посаді президента Федерації баскетболу України

У Києві відбулася позачергова Конференція Федерації баскетболу України, в рамках якої Михайло Бродський був переобраний на посаді президента.

Як повідомляє офіційний сайт ФБУ, установчі збори Громадської організації «Федерація баскетболу України» стали другим і заключним етапом у процесі реорганізації Федерації.

У конференції взяли участь 28 делегатів від усіх колективних членів ФБУ, які одноголосно переобрали чинного голову на новий термін, а також Володимира Драбиковського, який продовжить обіймати посаду генерального секретаря організації.

У своєму виступі Бродський, який до цього очолював Федерацію 2,5 року, зазначив, що фінансування з боку держави продовжує зростати.

«Я навіть не помітив, як пролетіли ці 2,5 роки. На жаль, в українському баскетболі мало що зроблено за час незалежності, ми намагаємося надолужити згаяне. В цілому я задоволений, точніше в більшості питань я задоволений, але дуже хочеться робити все швидше, підвищувати темпи і поліпшуватися. Я вдячний всім вам за довіру. Сьогодні 100% явка делегатів - це також знаковий показник», - зазначив Михайло Бродський.

За результатами установчих зборів буде сформований пакет необхідних документів, які будуть надані в державні органи з метою реєстрації нової юридичної особи - Громадської спілки «Федерація баскетболу України».