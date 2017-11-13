Клуб баскетбольної Суперліги "Миколаїв" змінив головного тренера

Клуб української баскетбольної Суперліги МБК "Миколаїв" оголосив про перестановки в тренерському штабі.

Екс-головний тренер клубу Сергій Кирлан переміщений на посаду асистента, а його екс-помічник Володимир Полях отримав підвищення і став керівником команди. Про це, посилаючись на офіційні джерела в клубі, повідомляє "Планета Баскетбол".

Під керівництвом Кирлана МБК "Миколаїв" виграв 4 з 9 стартових матчів регулярного сезону у Суперлізі.

Володимир Полях раніше неодноразово займав посаду наставника "Миколаєва", а також очолював молодіжну збірну України. Український фахівець в останній раз працював головним тренером у запорізькій "Хортиці" в сезоні 2015-2016 років.

Перший матч у Суперлізі під керівництвом Володимира Поляха МБК "Миколаїв" проведе 30 листопада проти "Хіміка".