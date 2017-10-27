"Хімік" програв "Пріштіні" другий матч поспіль у баскетбольному Кубку Європи

У Пріштіні (Косово) завершився другий матч групового етапу Кубка Європи ФІБА між "Пріштіной" і українським "Хіміком" (Южне), в якому вітчизняний клуб програв другий матч поспіль, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра, в якій "Хімік" вважався номінальним господарем майданчика, завершилася з рахунком 59:78.

Обидва матчі групового етапу пройшли в Пріштіні за домовленістю команд, так як "Хімік" не може приймати суперника в Україні через невизнання країною Косово.

Читайте також"Хімік" на виїзді поступився "Пріштіні" у Кубку Європи ФІБАПісля поразки в матчі дводенної давнини сьогодні "Хімік" також не зміг нав'язати супернику свою гру, програвши три чверті з чотирьох - 14:26, 16:15, 14:19 і 15:18.

Найрезультативнішим гравцем "Хіміка" в цьому матчі став Олександр Антіпов, на рахунку якого 15 очок.

Таким чином, з урахуванням поразки в першому турі змагань від турецького "Демір Инсаат" (60:80), у "Хіміка" 3 поразки в 3 матчах, 0 очок і останнє місце в турнірній таблиці Групи G.