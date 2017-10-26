"Хімік" на виїзді поступився "Приштині" у Кубку Європи ФІБА

Южненський "Хімік" зазнав другої поразки у розіграші Кубку Європи ФІБА.

У Приштині український баскетбольний клуб програв поєдинок однойменному клубу - представнику Косова.

Рахунок - 76:63 - на користь "Приштини", повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Перша половина матчу залишилася за господарями, які краще атакували з гри - як з середньої, так і з дальньої дистанції.

"Приштина" вирвалася в лідери з перших хвилин і лише під завісу першої чверті команда Віталія Степановського зуміла зрівняти рахунок, але переломити хід зустрічі южненцям не вдалося. Гості пропустили ривок суперника в другій половині другої десятихвилинки і пішли у роздягальню у ролі наздоганяючих.

Після великої перерви южненці додали в захисті і за третю чверть пропустили лише 11 очок. Успішний відрізок провів Еріанс, який став одним з ініціаторів ривка 9:2 у дебюті десятихвилинки. Був момент, коли український клуб зумів підібратися до суперника на дистанцію у 2 очки, однак друга половина чверті залишилася за господарями, які зуміли відзахищатися, зберігши 6 очок переваги перед заключною чвертю.

На жаль, останнє слово в цьому матчі було за косоварами. "Хімік" продовжував багато втрачати м’яча - тільки 7 втрат у пасиві Колтера - і не зумів стримати "Приштину" в атаці.

У результаті "Хімік" пропустив ривок суперника в четвертій чверті, який в цьому матчі став визначальним. Повернутися до гри, пропустивши неприпустимі 27 очок за останню чверть, южненці просто не встигли, зазнавши другої поразки на груповому раунді Кубка Європи.

"Приштина" (Косово) - "Хімік" (УКРАЇНА) - 76:63 (23:17, 15:12, 11:14, 27:22)

Поєдинок 3-го туру Кубку Європи ФІБА для "Хіміка" буде домашнім лише формально. Южненці також проведуть його на майданчику "Приштини" - через відсутність дипломатичних відносин між Україною та Косовим. Матч відбудеться 27 жовтня о 18:00.