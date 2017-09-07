За підозрою в пограбуванні учасників Євробаскету затримана співробітниця готелю в Ізраїлі

Прес-служба поліції Ізраїлю повідомила про затримання співробітниці готелю Hilton у Тель-Авіві, підозрюваної у пограбуванні баскетболістів збірної Ізраїлю, повідомляє Newsru.co.il.

Баскетболісти, програвши напередодні збірній Грузії і позбувшись шансів на вихід у фінальну частину чемпіонату Європи, після повернення в готель виявили, що їхні номери зазнали пограбування.

Читайте такожЗбірна України обіграла Ізраїль і вийшла в 1/8 фіналу ЄвробаскетуБули вкрадені кредитні картки, готівкові кошти, годинник, коштовності та електронна апаратура ряду спортсменів. У Аліши Кадіра злодії вкрали 1000 шекелів і 250 євро, у Йотама Гальперіна – кредитну картку, Бар Тімора – 200 шекелів і 200 євро, плюс дорогі годинники, у головної зірки ізраїльського баскетболу Омрі Каспі – кілька сот шекелів.

Ще один інцедент на Євробаскеті-2017 стався з гравцем збірної Литви. У Донатаса Мотеюнаса зловмисники викрали 6 тисяч доларів готівкою, кредитні картки і годинник.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2017 проходить в Ізраїлі, Фінляндії, Румунії і Туреччини з 31 серпня по 17 вересня.

Груповий турнір в Ізраїлі завершився напередодні. Чотири найкращі команди, серед яких збірна України, потрапили у фінальну частину турніру - плей-офф, який відбудеться в Туреччині.