Збірна України здобула першу перемогу на Євробаскеті-2017, обігравши команду Грузії у третьому турі групового етапу.

Українці виявилися сильнішими за грузинських баскетболістів - 88:81.

Наша команда лідирувала за очками після першої половини гри, допустивши невеликий спад лише в третій чверті. Останні хвилини зустрічі пройшли нервово, однак вирішальні кидки Лукашова та Пустового забезпечили перевагу "синьо-жовтим".

Україна - Грузія - 88:81 (21:20, 30:18, 16:25, 21:18)

Олександр Липовий набрав за матч 17 очок, Артем Пустовий – 15, Денис Лукашов – 12. На рахунку Лукашова також 8 результативних передач.

Відзначимо, що в матчі не взяв участь центровий В'ячеслав Кравцов, у якого травма спини.

Як повідомляв УНІАН, у попередніх двох матчах збірна України поступилася Німеччині та Італії.

У наступному поєдинку наша збірна зіграє з Литвою, зустріч відбудеться 5 вересня.