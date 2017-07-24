Член Залу слави НБА помер у віці 101 року

Член Залу слави НБА Джон Кундла 23 липня помер в Міннеаполісі у віці 101 року, повідомляє Isport з посиланням на Star Tribune.

Кундла є першим тренером в історії Міннеаполіс Лейкерс з яким працював в період з 1947 по 1959 рік. За цей час йому вдалося завоювати п'ять чемпіонських титулів (1949, 1950, 1952, 1953, 1954). З 1951 по 1954 рік Джон був головним тренером команди Заходу у Матчах зірок. Був чемпіоном літньої Універсіади 1965 року і Панамериканських ігор 1967 року зі збірними США.

Після завершення кар'єри в НБА фахівець працював в Міннесотському університеті.

Зазначимо, що в 1995 році Кундла був включений в Зал слави НБА, а в 1996-му – у список десяти кращих тренерів в історії ліги.