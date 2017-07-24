Член Залу слави НБА помер у віці 101 року
12:23, 24 липня 2017Баскетбол
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Джон Кундла в 1996-му році був включений в список десяти найкращих тренерів в історії найсильнішої баскетбольної ліги світу.
Кундла за 12 років роботи з "Міннеаполіс" завоював п'ять титуліів чемпіона НБА / Bball
Член Залу слави НБА Джон Кундла 23 липня помер в Міннеаполісі у віці 101 року, повідомляє Isport з посиланням на Star Tribune.
Кундла є першим тренером в історії Міннеаполіс Лейкерс з яким працював в період з 1947 по 1959 рік. За цей час йому вдалося завоювати п'ять чемпіонських титулів (1949, 1950, 1952, 1953, 1954). З 1951 по 1954 рік Джон був головним тренером команди Заходу у Матчах зірок. Був чемпіоном літньої Універсіади 1965 року і Панамериканських ігор 1967 року зі збірними США.
Після завершення кар'єри в НБА фахівець працював в Міннесотському університеті.
Зазначимо, що в 1995 році Кундла був включений в Зал слави НБА, а в 1996-му – у список десяти кращих тренерів в історії ліги.
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