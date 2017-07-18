Молодіжна збірна України зіграє у плей-офф Євробаскету з командою Сербії

На грецькому острові Крит завершився груповий етап чемпіонату Європи з баскетболу серед спортсменів до 20 років, де збірна України посіла 3-е місце у своїй групі, повідомляє офіційний сайт змагань.

В ході групового турніру наша команда обіграла збірну Латвії (75:62), але програла командам Литви (79:92) та Ізраїлю (83:91).

Таким чином, в першому раунді плей-офф - 1/8 фіналу - наша команда поміряється силами зі збірною Сербії, яка посіла 2-е місце в іншій групі. Переможець цього матчу в чвертьфіналі зіграє з переможцем пари Франція - Чехія.

Як повідомляв УНІАН, молодіжний чемпіонат Європи з баскетболу проходить в Греції з 15 по 23 липня. Згідно регламенту змагань, на груповому етапі 16 команд були поділені на 4 групи. Всі вони вийшли в плей-офф змагань - 1/8 фіналу.