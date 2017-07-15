Збірна України розпочала підготовку до Євробаскету-2017

Сьогодні, 15 липня, національна чоловіча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до фінальної частини чемпионату Європи. Фінальний турнір стартує 31 серпня.

У розташуванні команди знаходяться 17 гравців, які найближчий тиждень будуть працювати на базі в Пущі-Водиці, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Порівняно з розширеним списком команди головний тренер збірної Євген Мурзін і його штаб внесли кілька змін. Виклики у збірну отримали новачок "Будівельника" Максим Сандул, який відіграв минулий сезон у польській "Торуні", форвард естонського "Тарту Рока" Макс Конате, а також захисник канадського клубу "Брюінс" Остап Чолій. Чолій, який довгі роки проживає в Канаді, викликався в збірну Майком Фрателло в 2014 році, проте тоді відбір на чемпіонат світу не пройшов.

Зараз у збірній працюють:

Захисники: Денис Лукашов, Олександр Липовий, Олександр Мишула, Олександр Рябчук, Руслан Отверченко, Павло Крутоус, Остап Чолій

Форварди: Володимир Конєв, Максим Пустозвонов, В'ячеслав Бобров, Максим Корнієнко, Ігор Зайцев, Макс Конате

Центрові: В'ячеслав Кравцов, Кирило Фесенко, Артем Пустовий, Максим Сандул

Найближчий тиждень збірна проведе на базі Міжнародної Тенісної Академії в Пущі-Водиці, після чого перебереться до Словенії. Перші контрольні матчі команда Євгена Мурзіна проведе 28-30 липня на міжнародному турнірі в Італії.

31 серпня - перший поєдинок збірної України на Євробаскеті. Матчі групи В, в якій грають "синьо-жовті", пройдуть в Тель-Авіві. Суперниками нашої команди є Ізраїль, Литва, Грузія, Італія та Німеччина.

Зазначимо, що починаючи з 2017 року континентальні чемпіонати в баскетболі будуть проходити раз на чотири роки за аналогією з футбольними турнірами та Олімпійськими іграми.