Збірна України в овертаймі вириває бронзу на Євро-2017 з баскетболу 3х3
Двічі за один день перемогу збірній України приносить точний кидок Станіслава Тимофеєнка в додатковий час.
Чоловіча збірна України завоювала бронзові медалі на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3, який сьогодні завершується в Амстердамі.
Як вже повідомляв УНІАН, у першому раунді Євро-2017 українці обіграли турків (22:14) і голландців (21:12) У чвертьфіналі лише в овертаймі "синьо-жовті" вирвали перемогу у команди Іспанії – 19:17.
У півфіналі Україна зустрілася зі Словенією, і на цей раз не зуміла зіграти на своєму рівні, поступившись - 8:22.
У поєдинку за 3-є місце "синьо-жовті" зустрілися з головним фаворитом турніру - збірною Сербії, яка у півфіналі несподівано поступилася Латвії.
Основний час матчу Україна - Сербія завершився рахунком 18:18, і вдруге за день для нашої команди все вирішилося в овертаймі. І знову все вирішив точний 2-очковий кидок Станіслава Тимофеєнка. 20:18 - українці виграють бронзу!
У складі збірної України виступають Олександр Кобець, Дмитро Липовцев, Станіслав Тимофеєнко і Максим Закурдаєв.
У матчі за золото збірна Латвії обіграла Словенію і стала чемпіоном Європи.
У баскетболі 3х3 за звичайний точний кидок дають 1 очко, за влучання з-за дуги – 2 очки. Матч триває 10 хвилин чистого часу. Команда, яка набрала 21 очко, автоматично стає переможцем.